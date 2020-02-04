سياسة
2 دقيقة قراءة
كانت متوجهة إلى حقل نفطي.. قوات أمريكية تعترض دورية روسية شرقي سوريا
قطعت قوات أمريكية مكونة من 4 عربات مدرعة الثلاثاء، الطريق مجدداً أمام دورية روسية، بعد أن انطلقت من مدينة عامودا غربي مدينة القامشلي، قاصدة حقل رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة.
كانت متوجهة إلى حقل نفطي.. قوات أمريكية تعترض دورية روسية شرقي سوريا
مدرعتان أمريكيتان قطعتا الطريق على الدورية الروسية وأجبرتها على التوقف / وسائل التواصل
4 فبراير 2020

قطعت قوات أمريكية الثلاثاء، الطريق مجدداً أمام دورية روسية كانت تحاول الوصول إلى حقل رميلان النفطي شمالي شرقي سوريا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأفادت مصادر محلية بأن دورية روسية مكونة من 4 عربات مدرعة، انطلقت من مدينة عامودا غربي مدينة القامشلي، قاصدة حقل رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة.

وأوضحت المصادر أنه لدى وصول الدورية الأمريكية إلى بلدة معبدي شمالي غربي رميلان، قطعت مدرعتان أمريكيتان الطريق على الدورية الروسية وأجبرتها على التوقف، لتعود أدراجها.

وهذه خامس مرة على الأقل تقوم فيها القوات الأمريكية باعتراض دوريات روسية شمالي محافظة الحسكة وشرقيها وغربيها.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد شمالي سوريا، كان بعضها قواعد أمريكية، قبل أن تنسحب منها الأخيرة عقب بدء عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من الانسحاب الأمريكي من القواعد المذكورة، فإنها أبقت على وجودها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت وجودها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

وفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول قواعد بلاده في سوريا، قال: "سنحمي النفط. وسنقرر ما سنفعل به في المستقبل".

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق، واشنطن، بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط شرقي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us