قطعت قوات أمريكية الثلاثاء، الطريق مجدداً أمام دورية روسية كانت تحاول الوصول إلى حقل رميلان النفطي شمالي شرقي سوريا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأفادت مصادر محلية بأن دورية روسية مكونة من 4 عربات مدرعة، انطلقت من مدينة عامودا غربي مدينة القامشلي، قاصدة حقل رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة.

وأوضحت المصادر أنه لدى وصول الدورية الأمريكية إلى بلدة معبدي شمالي غربي رميلان، قطعت مدرعتان أمريكيتان الطريق على الدورية الروسية وأجبرتها على التوقف، لتعود أدراجها.

وهذه خامس مرة على الأقل تقوم فيها القوات الأمريكية باعتراض دوريات روسية شمالي محافظة الحسكة وشرقيها وغربيها.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد شمالي سوريا، كان بعضها قواعد أمريكية، قبل أن تنسحب منها الأخيرة عقب بدء عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من الانسحاب الأمريكي من القواعد المذكورة، فإنها أبقت على وجودها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت وجودها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

وفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول قواعد بلاده في سوريا، قال: "سنحمي النفط. وسنقرر ما سنفعل به في المستقبل".

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق، واشنطن، بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط شرقي البلاد.