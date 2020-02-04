قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا توجد ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين أثناء عودته من أوكرانيا، علّق فيه على استهداف النظام السوري الجنودَ الأتراك في محافظة إدلب.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "ليس هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية".

وأضاف أردوغان أن الاعتداء على الجنود الأتراك يعد انتهاكاً لاتفاقية إدلب، و"بالطبع ستنعكس نتائج هذا الاعتداء على النظام السوري".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن العمليات التركية أعطت درساً كبيراً لهؤلاء (نظام الأسد) ، لكننا لن نتوقف، سنواصلها بالحزم ذاته".

وفيما يخص نقاط المراقبة التركية الموجودة في إدلب، قال أردوغان: "نقاط المراقبة التركية في إدلب لها دور مهم جداً، وستبقى هناك، ونجري التعزيزات اللازمة".