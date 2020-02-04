بلغ عدد مواطني تركيا مع نهاية العام الماضي، 83 مليون و154 ألف و977 شخصاً.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن عدد مواطني تركيا ازداد مليوناً و151 ألف و115 شخصاً، خلال 2019، بعد أن كان 82 مليون وثلاثة آلاف و882 شخصاً في 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد الذكور بلغ 50.25% (41 مليون و721 ألف و136 شخصاً)، بينما بلغت نسبة عدد الإناث 49.8% (41 مليون 433 ألف و861 شخصاً).

وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة السنوية للمواطنين انخفضت خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كانت 14.7 بالأف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى 92.8%، بعد أن كان 92.3% في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 7.2%.