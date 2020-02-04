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عدد مواطني تركيا يتجاوز 83 مليون نسمة خلال 2019
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن عدد مواطني تركيا بلغ مع نهاية العام الماضي، 83 مليون و154 ألف و977 شخصاً، بزيادة بلغت مليون و154 ألف و977 شخصاً عن العام الذي سبقه.
عدد مواطني تركيا يتجاوز 83 مليون نسمة خلال 2019
نسبة الزيادة السنوية للمواطنين انخفضت خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كانت 14.7 بالأف خلال 2018 / Getty Images
4 فبراير 2020

بلغ عدد مواطني تركيا مع نهاية العام الماضي، 83 مليون و154 ألف و977 شخصاً.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن عدد مواطني تركيا ازداد مليوناً و151 ألف و115 شخصاً، خلال 2019، بعد أن كان 82 مليون وثلاثة آلاف و882 شخصاً في 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد الذكور بلغ 50.25% (41 مليون و721 ألف و136 شخصاً)، بينما بلغت نسبة عدد الإناث 49.8% (41 مليون 433 ألف و861 شخصاً).

وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة السنوية للمواطنين انخفضت خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كانت 14.7 بالأف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى 92.8%، بعد أن كان 92.3% في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 7.2%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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