سياسة
3 دقيقة قراءة
المبعوث الأممي إلى ليبيا: طرفا الصراع وافقا على وقف دائم لإطلاق النار
قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، إن طرفي الصراع في ليبيا وافقا على تحويل الهدنة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار.
المبعوث الأممي إلى ليبيا: طرفا الصراع وافقا على وقف دائم لإطلاق النار
غسان سلامة يؤكد أن طرفي النزاع في ليبيا وافقا على وقف دائم لإطلاق النار / AFP
4 فبراير 2020

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء، إن طرفي الصراع في ليبيا وافقا على تحويل الهدنة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلامة في مدينة جنيف السويسرية، على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بشأن وقف إطلاق النار.

وقال المبعوث الأممي: "سنبحث اليوم آليات تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".

وأضاف أنه للمرة الأولى يلتقي ضباط كبار من طرفي الصراع في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، لافتاً إلى أن الطرفين "عبّرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ودعا سلامة الأطراف الدولية للمساعدة في إنجاح مساعي الأمم المتحدة لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا، مؤكِّداً أن حصار قوات خليفة حفتر لحقول النفط سيُناقش لاحقاً.

وأفاد بأن القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين لم تُحترم من قِبل طرفي النزاع الليبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا.

والاثنين، أعلنت الأمم المتحدة بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5-5 تحت رعايتها بمقرها في مدينة جنيف السويسرية. وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة أن الاجتماعات ستُجرى بحضور 5 أعضاء من ممثلي حكومة الوفاق الوطني، و5 من الأعضاء التابعين لخليفة حفتر، ويرأسها غسان سلامة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي ضرورة التزام وقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشهد طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، معارك مسلحة بعد أن شنّت مليشيات حفتر هجوماً للسيطرة عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us