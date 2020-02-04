اتهم مسؤول حكومي يمني الثلاثاء، دولة الإمارات بدعم تمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية والانضمام لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أرخبيل سقطرى.

وقال محافظ سقطرى رمزي محروس في بيان نُشِر على فيسبوك، إنهم "فوجئوا" الاثنين، بإعلان عناصر من "كتيبة حرس الشواطئ" التابعة لـ"اللواء الأول مشاة بحري"، التمرد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والانضمام إلى "مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي".

واعتبر محروس أن "الخطوة سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة، وأنها تمت بحضور عناصر من مليشيا الانتقالي نفسه، وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات".

وتوعد بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصرف الذي وصفه بـ"الشائن والداعي إلى الفتنة والانقسام في المحافظة".

وأمهلت قيادة محافظة سقطرى المتمردين "24 ساعة للرجوع عن غيهم والعودة إلى جادة الصواب"، حسب البيان.

ودعا البيان المواطنين للالتفاف حول السلطة المحلية ومؤسسات الدولة والمساهمة بحفظ الأمن والسلم في محافظة أرخبيل سقطرى.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، قال محروس في مذكرة وجّهها إلى الرئيس هادي، إن عناصر إماراتية اقتحمت مطار المحافظة وهرّبت عناصر مطلوبة أمنياً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رفض المكتب التنفيذي للمحافظة ما وصفه بـ"استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دولياً"، في إشارة إلى "مؤسسة خليفة" الإنسانية و"الهلال الأحمر الإماراتي" اللتين تعملان بالجزيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن مسؤول يمني انتهاء مظاهر "تمرد أمني" مدعوم من الإمارات في المحافظة، وقال إن القوات الحكومية استكملت السيطرة على كل المعسكرات والمراكز الأمنية.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، ويشمل 6 جزر، محتلاً موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي قرب خليج عدن.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بدعم مليشيات وأطراف انفصالية خاصة جنوبي اليمن، والعمل وفقاً لأجندة خاصة، وهو ما تنفيه أبوظبي وتقول إنها ملتزمة بأهداف التحالف، بخاصة دعم الشرعية واستعادة الدولة اليمنية عبر إنهاء سيطرة الحوثيين.