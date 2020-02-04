كشفت صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" قوله إن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، في أوغندا.

ووفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، رتّبت الإمارات اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلمت به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان والسعودية ومصر.

وأضاف أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو، لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك من شأنه أن يساعد على "تسريع" رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

بومبيو يشكر البرهان

على صعيدٍ آخر، شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد لقاء نتنياهو، ووجّه له دعوة لزيارة واشنطن، وفقاً لما ورد في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية وأفاد بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان.

وورد في البيان أن بومبيو والبرهان "أكّدا رغبتهما المشتركة في تفعيل مشاركة السودان في المنطقة والمجتمع الدولي والتزامهما العمل من أجل إقامة علاقة ثنائية أمريكية سودانية أقوى وأكثر صحة".

وأضاف البيان: "شكر الوزير بومبيو البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل متمثلة في الاجتماع الأخير له مع نتنياهو في أوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني".

وأشار إلى أن "بومبيو دعا البرهان إلى زيارة واشنطن للقائه في وقت لاحق من العام الجاري".

وكان الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على تويتر قد كشف عن لقاء الأخير مع البرهان في أوغندا، وقال إن اللقاء عُقِد بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وأدانت اللقاء منظمة التحرير وفصائل فلسطينية، فيما قالت الحكومة السودانية في بيان مقتضب، إنها لم تُخطر أو يُتشاور معها بشأن اللقاء.