سياسة
3 دقيقة قراءة
صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتّبت لقاء البرهان ونتنياهو
كشفت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن مسؤول عسكري سوداني طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، في أوغندا.
صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتّبت لقاء البرهان ونتنياهو
صحيفة إسرائيلية تقول إن الإمارات هي من رتبت اللقاء بين نتنياهو والبرهان / Reuters
4 فبراير 2020

كشفت صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" قوله إن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، في أوغندا.

ووفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، رتّبت الإمارات اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلمت به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان والسعودية ومصر.

وأضاف أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو، لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك من شأنه أن يساعد على "تسريع" رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

بومبيو يشكر البرهان

على صعيدٍ آخر، شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد لقاء نتنياهو، ووجّه له دعوة لزيارة واشنطن، وفقاً لما ورد في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية وأفاد بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان.

وورد في البيان أن بومبيو والبرهان "أكّدا رغبتهما المشتركة في تفعيل مشاركة السودان في المنطقة والمجتمع الدولي والتزامهما العمل من أجل إقامة علاقة ثنائية أمريكية سودانية أقوى وأكثر صحة".

وأضاف البيان: "شكر الوزير بومبيو البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل متمثلة في الاجتماع الأخير له مع نتنياهو في أوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني".

وأشار إلى أن "بومبيو دعا البرهان إلى زيارة واشنطن للقائه في وقت لاحق من العام الجاري".

وكان الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على تويتر قد كشف عن لقاء الأخير مع البرهان في أوغندا، وقال إن اللقاء عُقِد بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وأدانت اللقاء منظمة التحرير وفصائل فلسطينية، فيما قالت الحكومة السودانية في بيان مقتضب، إنها لم تُخطر أو يُتشاور معها بشأن اللقاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us