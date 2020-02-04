سياسة
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"أنشطة تجسس" من جديد.. الدنمارك وهولندا تستدعيان سفيرَي السعودية
استدعت وزارتا الخارجية في هولندا والدنمارك، مساء الاثنين، سفيرَي السعودية لديهما، على خلفية إعلان البلدين الأوروبيين القبض على 4 إيرانيين من "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" بتهمة التورط في أنشطة استخبارية لصالح جهاز استخبارات سعودي.
"أنشطة تجسس" من جديد.. الدنمارك وهولندا تستدعيان سفيرَي السعودية
وزارتا الخارجية في هولندا والدنمارك تستدعيان سفيري السعودية لديهما للاحتجاج على "أنشطة تجسس" جرت على أراضيهما / AFP
4 فبراير 2020

استدعت وزارتا الخارجية في هولندا والدنمارك، مساء الاثنين، سفيرَي السعودية لديهما للاحتجاج على "أنشطة تجسس" جرت على أراضيهما.

يأتي ذلك على خلفية إعلان البلدين الأوروبيين القبض على 4 إيرانيين من "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" بتهمة التورط في أنشطة استخبارية لصالح جهاز استخبارات سعودي.

وأكد وزير خارجية الدنمارك ييبا كوفود، عبر حسابه على تويتر، استدعاء سفير السعودية لدى كوبنهاغن.

وقال السفير في تغريدة: "جرى استدعاء سفير السعودية لدى وزارة الخارجية، من الواضح أن أنشطة تجسس جرت على الأراضي الدنماركية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيتم نقل الرسائل نفسها إلى الرياض من قبل وزارة الخارجية الدنماركية".

وأضاف كوفود، في تغريدة ثانية، أنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، الذي وصفه بـ"الزميل المقرب" حول قضية التجسس المذكورة.

وأكد أن الدنمارك وهولندا "تقفان جنباً إلى جنب"، و"لن تقبلا أبداً بهذه الأنشطة غير القانونية وغير المقبولة تماماً على أراضيهما". ولفت إلى أن البلدين "سيستمران في التنسيق معاً عن كثب".

وفي السياق ذاته، استدعى وزير الخارجية الهولندي السفير السعودي في بلاده للاشتباه في وجود صلة للسعودية بـ"أنشطة تجسس" لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأهواز".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبر "تويتر"، أن بلوك أراد أن يبلغ السفير السعودي بأن "مثل هذه الأنشطة غير المرغوب فيها كتلك المتهمة بها الحركة في الدنمارك غير مقبولة".

وكان رئيس جهاز الأمن الدنماركي، فين بورش أندرسن، أعلن، الاثنين، القبض على خلية تجسس تتكون من 3 إيرانيين من "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"؛ حيث يواجهون اتهامات بالتورط في أنشطة استخبارية لصالح جهاز استخبارات سعودي بين عامي 2012 إلى 2018.

وبيّن أندرسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، أنه جرى اعتقال إيراني آخر في هولندا بتهمة التجسس لصالح السعودية، إضافة إلى اتهام الثلاثة الآخرين بتجميع معلومات عن أفراد في الدنمارك والخارج، وإرسالها إلى جهاز استخبارات سعودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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