سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 4 فبراير/شباط 2020
وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جنود أتراكٍ في قصف لقوات النظام السوري على إدلب / AA
4 فبراير 2020

أهمالأحداث:

وزير الدفاع التركي يعلن استشهاد 7 جنود وموظف مدني في إدلب، ومنظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن" بعد اجتماع وزاري طارئ في جدة.

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    وزير الدفاع التركي: استشهاد 7 جنود وموظف مدني في إدلب

    أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن عدد الشهداء الأتراك في قصف لقوات النظام السوري على محافظة إدلب ارتفع إلى 8، وهم 7 جنود وموظف مدني. [TRT عربي]

    وأوضح وزير الدفاع التركي أن بلاده ردت على "الهجوم الدنيء" لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وأنه جرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء الشهداء. [TRT عربي]

    منظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن" بعد اجتماع وزاري طارئ

    قررت منظمة التعاون الإسلامي في ختام جلسة طارئة، عقدتها على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، في مدينة جدة بالسعودية، رفض الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن". ودعت المنظمة في بيانها الختامي، جميع الدول الأعضاء لعدم التفاعل مع الصفقة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل. [TRT عربي]

    وورد في البيان: "نرفض الخطة كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام". وأدانت المنظمة أي "مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن الصفقة تتبنى "الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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