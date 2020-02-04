سياسة
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الحكومة السودانية: لم يتشاور معنا أحد بشأن لقاء البرهان ونتنياهو
قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن الحكومة لم تُخطر أو يُتشاور معها بشأن اللقاء بين كلٍّ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا.
الحكومة السودانية: لم يتشاور معنا أحد بشأن لقاء البرهان ونتنياهو
الحكومة السودانية تقول إنها لم تُخطر أو يُتشاور معها بخصوص لقاء البرهان ونتنياهو / AP
4 فبراير 2020

أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تُخطر أو يُتشاور معها بشأن اللقاء بين كلٍّ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين.

وكشف مكتب نتنياهو في بيان نُشِر على تويتر، عن أن نتنياهو والبرهان التقيا في أوغندا، واتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، في بيان مقتضب: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان ونتنياهو، في عنتبي بأوغندا".

وأضاف صالح: "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، سننتظر التوضيحات بعد عود رئيس مجلس السيادة".

وباستثناء مصر والأردن اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، لتسوية سياسية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وبحضور نتنياهو، أعلن ترمب من البيت الأبيض، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صور أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفض كلٌّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترمب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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