أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، أن بلاده ردت على "الهجوم الدنيء" لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وأنه جرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء الشهداء.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب تفقده برفقة عدد من القادة العسكريين لوحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وزيارته لجرحى الجنود الأتراك في مستشفى هطاي الحكومي.

وقال أقار "قمنا ونقوم بالرد على الهجوم الدنيء لقوات نظام بشار الأسد في إدلب وجرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء شهدائنا".

وأشار إلى استشهاد 7 جنود وموظف مدني في هجوم قوات النظام السوري.

وشدد أقار على أن تركيا تسعى لضمان تحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار والسلام للأشقاء السوريين.

وأوضح أن تركيا تصرفت بما يتوجب عليها طبقاً لتفاهمات سوتشي وأستانا بشأن سوريا، وأنهم يتطلعون لأن تفي الأطراف الأخرى أيضاً بمسؤولياتها.

وأكد أقار على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في قدرة تركيا على حماية حقوقها.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الاثنين، أن القوات التركية ردت فوراً على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقاً.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرِمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها كان في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

يُذكر أن الجيش التركي يتمركز في 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.