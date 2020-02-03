سياسة
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رئيس أوكرانيا يستقبل أردوغان قبيل اجتماع المجلس الاستراتيجي بين البلدين
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين، وحضر مراسم استقبال رسمية بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي، قبل أن يتوجها لعقد لقاء ثنائي، يليه رئاستهما لاجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين وفدَي البلدين.
رئيس أوكرانيا يستقبل أردوغان قبيل اجتماع المجلس الاستراتيجي بين البلدين
عقب مراسم الاستقبال الرسمي، توجه الزعيمان لعقد لقاء ثنائي، يليه رئاستهما للنسخة الثامنة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين / AA
3 فبراير 2020

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في قصر مارينسكي في العاصمة كييف.

وبُعيد وصوله إلى كييف، توجَّه أردوغان إلى نُصب الجندي المجهول ووضع إكليلاً من الزهور عليه، ليتوجه بعد ذلك إلى قصر مارينسكي.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمي، توجَّه الزعيمان لعقد لقاء ثنائي، يليه رئاستهما للنسخة الثامنة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين وفدَي البلدين.

وكان في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله إلى المطار، مساعد وزير الخارجية الأوكراني واسيل بودنار والسفير الأوكراني في أنقرة أندريه سيبيها والسفيرة التركية في كييف ياغمور أحمد غولدره.

ويرافق أردوغان في زيارته الرسمية وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيراق والتجارة روهصار بكجان والعدل عبد الحميد غل ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وفي مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى أوكرانيا، قال إنه سيبحث مع نظيره الأوكراني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأردف قائلاً: "سنوقع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في العديد من المجالات، وعلاقاتنا مع أوكرانيا جيدة في كل المجالات، وقد استضافت تركيا خلال العام الماضي 1.5 مليون سائح أوكراني".

وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكييف بلغ خلال العام الماضي 5 مليارات دولار، وأن صادرات تركيا إلى أوكرانيا خلال 2019 زادت بنسبة 30%، وأوضح أن تركيا وأوكرانيا تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار.

من جهة أخرى، جدد أردوغان تأكيده أن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير شرعية، وأوضح أن تركيا دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية في كل المحافل الدولية، وأن أنقرة تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع القائم شرقي أوكرانيا.

وأكد أردوغان أن بلاده تتابع من كثب أوضاع أتراك القرم، وأن مسؤولي بلاده يتشاورون مع نظرائهم الأوكرانيين حول معاناة أتراك القرم، وتابع قائلاً: "كما كان في الماضي، فإن أوضاع أتراك القرم ستكون في مقدمة المسائل التي سنناقشها مع المسؤولين في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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