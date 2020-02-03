سياسة
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جاوش أوغلو: الخطة الأمريكية تهدف إلى ضم الأراضي وليس تحقيق السلام
وصف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بأنها "صفقة ضم أراضٍ وليست خطة سلام".
جاوش أوغلو: الخطة الأمريكية تهدف إلى ضم الأراضي وليس تحقيق السلام
جاوش أوغلو يصف "صفقة القرن" الأمريكية بأنها صفقة لضم الأراضي وليست خطة للسلام / AA
3 فبراير 2020

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بأنها "صفقة ضم أراضٍ وليست خطة سلام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاوش أوغلو خلال الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن" المزعومة، بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية.

وأعرب الوزير التركي في بداية كلمته عن شكره لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، إزاء دعوته لعقد هذا الاجتماع الطارئ، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، لعقد الاجتماع خلال فترة قصيرة.

وأكد جاوش أوغلو أن الخطة الأمريكية حول فلسطين ليست سوى محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال وضم إسرائيل للقدس والضفة الغربية.

وتابع: "هذه الخطة هي صفقة ضم أراضٍ وليست خطة سلام، كما أنها تهدف إلى فرض المطالب الإسرائيلية المتطرفة على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى تأمين استسلام الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي، والآلام الناجمة عن هذا الاحتلال".

وأضاف أن "هذه الخطة أُعِدت لتحقيق أحلام الصهاينة وداعميهم، وتعمل على تصوير الفلسطينيين على أنهم إرهابيون محتلون، بحجة تحقيق أمن إسرائيل".

ولفت الوزير التركي إلى أن الخطة الأمريكية تتجاهل بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادرة السلام العربية.

ورحّب جاوش أوغلو برفض جامعة الدول العربية، خطة السلام المزعومة، داعياً الدول الأعضاء فيها لتبني الموقف ذاته، مضيفاً أن "البعض يتظاهر بمساندة القرارات المتعلقة بفلسطين، ويتحرك ضدها فعلياً".

ودعا جاوش أوغلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدفن "عار القرن"، وعدم التراجع عن الدفاع عن كرامة واستقلال الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الاثنين، انطلق في مدينة جدة السعودية، اجتماعٌ طارئٌ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" المزعومة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا ودول أخرى والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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