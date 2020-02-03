سياسة
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ارتفاع القتلى المدنيين إلى 12 جراء قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
قُتِل 12 مدنيين بينهم أطفال ونساء، جرّاء قصف لطيران النظام السوري استهدف، الاثنين، سيارة مدنية في منطقة رحّال بريف حلب الغربي، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد.
ارتفاع القتلى المدنيين إلى 12 جراء قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
قتل 12 مدنياً في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد / AA
3 فبراير 2020

ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري وروسيا على تجمعات سكنية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب إلى 12 شخصاً، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، بعد حصيلة سابقة توقفت عند 7 قتلى.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت سيارة مدنية، في منطقة رحّال بريف حلب الغربي، مشيراً إلى أن السيارة كانت تفر من قصف النظام على إدلب.

من جانبها، كانت مصادر في الدفاع المدني قالت إن "7 مدنيين قُتلوا في القصف بينهم 3 أطفال و3 نساء".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرِمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها كان في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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