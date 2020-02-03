قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن القوات التركية حيّدت نحو 35 عنصراً من قوات النظام السوري، لافتاً إلى أن الضباط الأتراك "يتواصلون مع نظرائهم الروس بشكل مكثف ونواصل عملياتنا استناداً إلى ذلك".

جاء ذلك في كلمة له قُبيل توجهه إلى أوكرانيا، تعليقاً على استشهاد 4 جنود أتراك، جرّاء قصف لقوات النظام السوري في إدلب.

وقال أردوغان مخاطباً الجانب الروسي: "لستم الطرف الذي نتعامل معه بل هو النظام السوري، ونأمل ألا يتم وضع العراقيل أمامنا".

وأشار أردوغان إلى أنه "وفقاً لأحدث المعلومات، أطلقت القوات التركية 122 قذيفة مدفعية و 100 قذيفة هاون على 46 هدفاً للنظام"، موضحاً أن "ما يقرب من 40 نقطة للنظام السوري في مرمى عملياتنا".

وشدد الرئيس التركي على أنه "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيراً"، لافتاً إلى أن "نحو 35 عنصراً من قوات النظام السوري جرى تحييدهم حسب الإحصاءات الأولية".

وتابع: "سلاح المدفعية وطائرات الـF16 التركية لا تزال ترد على قصف جنودنا في إدلب حتى اللحظة، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هجوم قوات النظام السوري على جنودنا في إدلب".

وأضاف أردوغان: "نحن مصممون على مواصلة عملياتنا لضمان أمن بلدنا وأمتنا وإخواننا في إدلب".

وفي وقتٍ سابقٍ من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك على الأقل وإصابة 9 آخرين، جرّاء قصف لقوات النظام السوري شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ، أن القوات التركية التي هوجِمت، كانت قد أُرسِلت إلى منطقة خفض التصعيد بإدلب، بهدف منع الاشتباك، على الرغم من الإبلاغ بإحداثيات مواقعها.

ولفت البيان إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، كما أن القوات التركية ردّت عبر هجمات استهدفت مواقع ودمّرتها.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرِمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها كان في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

يُذكر أن الجيش التركي يتمركز في 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.