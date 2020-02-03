سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 361 حالة
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 361 شخصاً، 56 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط، فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضاً 2829 إصابة جديدة بالفيروس.
الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 361 حالة
فيروس كورونا الجديد يواصل انتشاره في الصين رغم الإجراءات المتخذة من الحكومة / AA
3 فبراير 2020

يواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 361 شخصاً، 56 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضاً 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200.

كما ارتفع عدد المصابين في أقليم هونغ كونغ ذاتي الإدارة إلى 10 مصابين، وفي أقليم ماكاو ذاتي الإدارة إلى 9 أشخاص.

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ أسفر خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فقط، عن مقتل 43 شخصاً، وإصابة 1982 آخرين.

وكان رئيس الوزراء الصيني "لي كيجيانغ" أكد، الخميس، على "ضرورة أن تتسابق الشركات الطبية مع الزمن لإيجاد لقاح لهذا الفيروس الصعب والمعقد".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

و يتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us