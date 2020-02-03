سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 3 فبراير/شباط 2020
اقترح الرئيسان الجزائري والتونسي استضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إجراء انتخابات / AA
3 فبراير 2020

أهمالأحداث:

اقتراح جزائري تونسي باستضافة جلسات حوار ليبية، وتركيا تواصل إرسال تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى الحدود السورية.

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الجزائر وتونس تقترحان استضافة جلسات حوار ليبية

اقترحت الجزائر وتونس، الأحد، استضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إجراء انتخابات، حسب ما جاء على لسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، عقب لقاء بينهما في الجزائر العاصمة. [TRT عربي]

وأضاف تبون: "هناك تطابق تام في وجهات النظر بين البلدين على أن الحل في ليبيا سيكون ليبياً-ليبياً، وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح"، وتابع: "اتفقنا على أن تكون تونس والجزائر هما بداية الحل بلقائهما مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية، إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات تساعد أشقاءنا في ليبيا للذهاب إلى انتخابات عامة، وبناء أسس جديدة للدولة الليبية". [TRT عربي]

واستدرك تبون: "بشرط أن يُقبل هذا الاقتراح من طرف من يسيطر على القرار الليبي حالياً، ليس في داخل ليبيا، ولكن في الخارج، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية". [الأناضول]

    الجيش التركي يرسل تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى الحدود مع سوريا

    أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات لوجستية إضافية إلى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، إذ وصلت 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي. ويصل ارتفاع المتاريس الإسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان، وتتميز بأنها مقاومة للرصاص. [TRT عربي]

    وقال مراسل TRT عربي في ريف إدلب أحمد سعيد، إن أرتالاً عسكرية تركية دخلت منطقة الشمال السوري، واتجهت نحو مناطق الصراع في محاور ريف حلب الغربي والجنوبي وبلدة سراقب. [TRT عربي]

    وأرسل الجيش أيضاً، جنوداً من القوات الخاصة (الكوماندوز) إلى وحداته العسكرية المنتشرة على الحدود بولاية هطاي، ووصل رتل عربات مصفحة تحمل جنوداً من الكوماندوز إلى قضاء "قريق خان" التابع لهطاي، متوجهاً إلى قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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