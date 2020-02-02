قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي، لبحث خطة صفقة القرن"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال موسوي إن إيران قدمت شكوى لمنظمة التعاون الإسلامي، واتهمت السعودية باستغلال وضع أن مدينتها جدة مقر للمنظمة، فيما لم يصدر تعليق من المسؤولين السعوديين.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".

وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن ترمب، الثلاثاء الماضي، "صفقة القرن" التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

وأدان كبار المسؤولين الإيرانيين، خطة ترمب، بوصفها محكوماً عليها بالفشل بعد إعلان تفاصيلها رسمياً الأسبوع الماضي، كما رفضت القيادة الفلسطينية الخطة قائلة إنها تحابي إسرائيل بشكل كبير، وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة.

وتخوض السعودية وإيران حرباً بالوكالة، مع تنافسهما على النفوذ عبر الشرق الأوسط، فيما يدعم كل منهما أطرافاً مختلفة في الصراعين الدائرين في سوريا واليمن، حسب وكالة رويترز.