سياسة
3 دقيقة قراءة
اقتراح جزائري تونسي باستضافة جلسات حوار ليبية
قدمت كل من الجزائر وتونس، الأحد، اقتراحاً باستضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إجراء انتخابات.
اقتراح جزائري تونسي باستضافة جلسات حوار ليبية
أعرب تبون عن نيته زيارة تونس قريباً، بعد تنصيب الحكومة التونسية الجديدة، لبحث التعاون بين البلدين / AFP
2 فبراير 2020

اقترحت الجزائر وتونس، الأحد، استضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إجراء انتخابات.

جاء ذلك على لسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، عقب لقاء بينهما في الجزائر العاصمة.

وأضاف تبون: "هناك تطابق تام في وجهات النظر بين البلدين على أن الحل في ليبيا سيكون ليبياً-ليبياً، وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح".

وتعاني ليبيا، جارة الجزائر وتونس، من صراع مسلح؛ إذ ينازع اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.

وتابع الرئيس الجزائري: "اتفقنا على أن تكون تونس والجزائر هما بداية الحل بلقائهما مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية، إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات تساعد أشقاءنا في ليبيا للذهاب إلى انتخابات عامة، وبناء أسس جديدة للدولة الليبية".

واستدرك تبون: "بشرط أن يُقبل هذا الاقتراح من طرف من يسيطر على القرار الليبي حالياً، ليس في داخل ليبيا، ولكن في الخارج، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال تبون: "اتفقنا على رفض ما يسمى صفقة القرن، ونطالب بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف".

وأعرب تبون عن نيته زيارة تونس قريباً، بعد تنصيب الحكومة التونسية الجديدة، لبحث التعاون بين البلدين، وأعلن عن تقديم وديعة بـ150 مليون دولار لبنك تونس المركزي؛ بسبب ما وصفه بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجارة الشرقية.

وأضاف أنه بسبب الوضع المالي الصعب لتونس "قررنا مواصلة تيسير دفع حقوق صادرات الغاز المتأخرة، لأنه لا يمكن الضغط على أشقائنا في هذا الظرف".

من جهته، قال الرئيس التونسي: "هناك تفاهم وتطابق تامان في كل القضايا، لأنه لا يمكن أن يكون إلا التطابق في وجهات النظر والمقاربة بالنسبة لكل القضايا، لأن لدينا علاقة الشقيق بالشقيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us