رحب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، بقرار الجامعة العربية حول "صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء.

وفي رده على أسئلة شبكة TRT ووكالة الأناضول، قال جاوش أوغلو: "أرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حول صفقة القرن؛ فهو قرار صحيح ونحن ندعمه، ولا يمكن قبول خطة السلام المزعومة، ونعتبرها خطة اغتصاب للأراضي الفلسطينية".

وتابع قائلاً: "قرار الجامعة العربية اتُّخذ بالإجماع، ونتمنى أن نجد هذا الإجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الاثنين".

وأكد أن تركيا "ستواصل الدفاع عن قضية القدس حتى لو ظلّت وحدها، والشعب التركي لن يترك الفلسطينيين وحدهم أبداً".

وقرر وزراء الخارجية العرب بالإجماع، السبت، رفض "صفقة القرن"، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـ"القوة".

ونص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، على "رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى، من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل"، وشدد على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال".

وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن ترمب، الثلاثاء الماضي، "صفقة القرن" التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.