سياسة
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تركيا تواصل إرسال تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى الحدود السورية
يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات لوجستية وعسكرية إضافية إلى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، إذ أرسل، الأحد، 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي.
تركيا تواصل إرسال تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى الحدود السورية
يصل ارتفاع المتاريس الإسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان، وتتميز بأنها مقاومة للرصاص / AA
2 فبراير 2020

أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات لوجستية إضافية إلى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا.

ووصلت 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ويصل ارتفاع المتاريس الإسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان، وتتميز بأنها مقاومة للرصاص.

وقال مراسل TRT عربي في ريف إدلب أحمد سعيد، إن أرتالاً عسكرية تركية دخلت منطقة الشمال السوري، واتجهت نحو مناطق الصراع في محاور ريف حلب الغربي والجنوبي وبلدة سراقب.

وكان الجيش التركي قد أرسل، السبت، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، تضم دبابات وناقلات جند مدرعة.

وتواصل قوات النظام السوري وروسيا ومليشيات مدعومة من إيران، هجماتها على منطقة خفض التصعيد، في خرق واضح للاتفاق التركي-الروسي-الإيراني، في مايو/أيار 2017، في إطار اجتماعات أستانا.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنياً، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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