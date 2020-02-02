سياسة
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بحضور تركي.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة صفقة القرن
تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاثنين، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من صفقة القرن، ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو.
بحضور تركي.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة صفقة القرن
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث موقف المنظمة من صفقة القرن / AFP
2 فبراير 2020

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاثنين، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة الأحد، على حسابها الخاص في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وأوضحت المنظمة أن الاجتماع الوزاري الطارئ، سينعقد في مقر المنظمة بمدينة جدّة السعودية.

وقالت المنظمة في تغريدتها: "ينعقد غداً الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من صفقة القرن بمقر الأمانة العامة".

وسيشارك في الاجتماع الطارئ من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

وأكد الاجتماع الوزاري العربي في بيانه الختامي السبت، على رفض صفقة القرن جملة وتفصيلاً وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

وقال البيان إن الخطة الأمريكية بشأن السلام "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطينية وطموحاته، وتخالف مرجعيات عمليات السلام".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن صفقة القرن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكل فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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