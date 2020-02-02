سياسة
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بعد فيروس كورونا.. إنفلونزا الطيور تعود من جديد في الصين
بعد انتشار فيروس كورونا في الصين، السلطات الصينية تعدم أكثر من 17 ألفاً من الدواجن في مقاطعة هونان وسط البلاد، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور، ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة.
بعد فيروس كورونا.. إنفلونزا الطيور تعود من جديد في الصين
عودة إنفلونزا الطيور من جديد إلى الصين / Reuters
2 فبراير 2020

أعدمت السلطات الصينية أكثر من 17 ألفاً من الدواجن في مقاطعة هونان وسط البلاد، جرّاء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية الأحد، أن 4 آلاف و500 من الدواجن نفقت في إحدى المزارع بمنطقة شوانغجينغ بالمقاطعة، جرّاء إصابتها بالوباء.

ومقاطعة هونان تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي التي يُعتقد أنها مصدر فيروس كورونا المُنتشر.

وأضافت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية أن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أعدمت 17 ألفاً و828 من الدواجن الأخرى، في المزرعة نفسها تفادياً لانتشار الإنفلونزا.

ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة.

وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، سجلت دول العالم 861 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور توفي على إثرها 455 شخصاً بين الأعوام 2003 و2019.

بينما سجلت الصين خلال الأعوام الـ16 الأخيرة، 53 حالة إصابة بالوباء توفي منهم 31 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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