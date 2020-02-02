سياسة
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النظام السوري يواصل خرقه للاتفاقات ويتقدم في مناطق "خفض التصعيد"
تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري من جهة، والمعارضة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام من جهة أخرى، في مناطق جنوب شرق إدلب وغرب وجنوب حلب.
النظام السوري يواصل خرقه للاتفاقات ويتقدم في مناطق "خفض التصعيد"
النظام السوري يواصل تقدمه في مناطق خفض التصعيد / AFP
2 فبراير 2020

تواصل قوات النظام السوري بدعم من مليشيات مدعومة إيرانياً وغطاء جوي روسي، سيطرتها على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في مناطق خفض لتصعيد بمحافظتي إدلب وحلب (شمال غرب).

وتستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري من جهة، والمعارضة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام من جهة أخرى، في مناطق جنوب شرق إدلب وغرب وجنوب حلب.

وعقب سيطرة النظام على مدينة معرة النعمان (جنوبي إدلب) قبل عدة أيام، تمكنت قواته من السيطرة على قرى موقا ومعرحطاط وأرمنايا الواقعة شرقي معرة النعمان .

كما تخطط قوات النظام السوري السيطرة على منطقة جبل الزاوية المكونة من 30 قرية.

وفي هذا الإطار، سيطر النظام على قرى أبو جريف وكفر بطيخ وداديخ وتل كرسيان وتل خطرة الواقعة جنوبي مدينة سراقب.

وكذلك تشهد مناطق غربي محافظة حلب اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة.

وبهدف كسر خطوط الدفاع الأمامية للنظام في مدينة حلب، أطلقت قوات المعارضة والمجموعات المناهضة للنظام، حملة عسكرية في المناطق الغربية للمحافظة.

واستطاعت قوات المعارضة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، التغلغل إلى خطوط الدفاع، وكبدت قوات النظام السوري خسائر فادحة في اشتباكات دامت طيلة الليلة الماضية .

وبالتوازي مع الاشتباكات، يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إلى مدينة سراقب الواقعة جنوب شرق إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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