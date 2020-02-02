أقر التلفزيون الرسمي الصيني بوصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 14380 حالة، وسُجِّلت 45 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 304 حالات.

كما أعلن إقليم هوبي الصيني تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، إذ نقل التلفزيون الرسمي عن لجنة الصحة الصينية قولها إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا السبت يسجل 2590 حالة.

وأعلنت مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي يُعتقد أنها منشأ الفيروس, عن 32 حالة وفاة جديدة و894 إصابة مؤكدة بالفيروس اليوم السبت، وتوفي 224 شخصاً في ووهان بسبب الفيروس الذي لا يعرف له علاج بعد.

وزادت عدد الحالات الجديدة المؤكدة بمدينة هوانغقانغ القريبة بواقع 276 فرداً اليوم السبت فضلاً عن حالة وفاة واحدة.

ولا يزال الحجر الصحي سارياً في هوبي حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، وفي مناطق أخرى من البلاد فرضت السلطات المحلية قيوداً متنامية على حركة السفر والتنقل وعمل الشركات.

ومددت حكومة إقليم هوبي عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 13 فبراير/شباط مع سعيها لاحتواء الفيروس.

وأعلنت الفلبين الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان، وأفادت إدارة الصحة الفلبينية بأن الرجل (44 عاماً) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت، كما أكدت إدارة الصحة الفلبينية اكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد.

كما أكدت عدة دول تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا من بينها اليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتايوان وألمانيا وفيتنام والفلبين وسريلانكا وتايلندا.

ودفع الانتشار السريع للفيروس في غضون شهرين منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ العالمية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في بكين جودن غاليا إن هذا الإعلان غيّر الوضع تماماً، من موقف حذر في وقت سابق إلى توصية الحكومات بالاستعداد لاحتمال انتشار الفيروس.