وضعت تركيا السبت، جميع الأشخاص الذين أجْلتهم من مدينة ووهان الصينية مع طاقم الطائرة، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين، في مشفى بالعاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر صحية بأن 42 شخصاً بينهم 32 تركيّاً ممن جرى إجلاؤهم من ووهان، و20 شخصاً من طاقم الطائرة والمشاركين في عملية الإجلاء، جرى نقلهم من المطار إلى مستشفى "الدكتور زكائي طاهر براق" بأنقرة، بواسطة 17 سيارة إسعاف.

وأضاف أن الجميع سيخضعون لحجر صحي في غرف منفردة لمدة أسبوعين، وستُجرى فحوصات طبية عليهم كل 3 أيام.

وستُقدَّم الخدمات جميعها بما فيها الطعام بواسطة مستلزمات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، وسيُتعامل مع جميع تلك المستلزمات كمخلفات طبية وتُوضَع في أكياس طبية خاصة.

وكانت طائرة عسكرية تركية وصلت إلى العاصمة أنقرة السبت، على متنها 42 شخصاً أُجلُوا من مدينة ووهان الصينية على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحطّت الطائرة التي حوّلَتها وزارة الصحة التركية إلى طائرة إسعاف، في مطار "أتي مسكوت" العسكري بأنقرة، وكانت انطلقت إلى الصين الجمعة.

وأقلّت الطائرة على متنها 42 شخصاً، منهم 32 مواطناً تركيّاً، و6 أذريين، و3 جورجيين، ومواطن ألباني، أجلوا من مدينة ووهان الصينية.

كذلك أقلّت الطائرة 62 شخصاً من طاقم الطائرة وطاقماً طبياً، على أن ينقلوا عبر 17 سيارة إسعاف إلى مستشفى "الدكتور زكائي طاهر براق" في أنقرة، فور إجلائهم من الطائرة.

و"كورونا الجديد" الذي بات يسمى "فيروس ووهان"، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، وقد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان.

والخميس أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.