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الجامعة العربية ترفض صفقة القرن الأمريكية، والرئيس العراقي يكلّف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

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الجامعة العربية ترفض صفقة القرن الأمريكية

رفض وزراء الخارجية العرب صفقة القرن الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع طارئ في القاهرة. وقال الوزراء في بيان ختامي للاجتماع، إنهم يرفضون خطة ترمب، لكونها "لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته"، وتخالف مرجعيات عملية السلام. [TRT عربي]

ودعا البيان الختامي الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل"، وشدد على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال". [الأناضول]

محمد علاوي: الرئيس العراقي كلّفني تشكيل الحكومة الجديدة

قال محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات العراقي الأسبق، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلّفه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، داعياً المتظاهرين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم ليكونوا سنداً لحكومته. [TRT عربي]

لكن مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني قال في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "تكليف محمد توفيق علاوي من قِبل رئاسة الجمهورية سيعلن في بيان رسمي في غضون الساعات المقبلة"، ويبدو أن تأخر صدور البيان الرئاسي الرسمي يرجع إلى عدم التوافق على المرشح من قبل القوى السياسية، فضلاً عن الحراك الشعبي، وفق ما يرى مراقبون. [الأناضول]