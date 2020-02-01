شهدت عدة ولايات تركية السبت، خروج آلاف المواطنين في مظاهرات رافضة للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم صفقة القرن.

ففي ولاية أفيون قره حصار، تجمع حشد في مظاهرة دعت إليها منظمات مجتمع مدني، وعرفت مشاركة مختلف الأوساط السياسية بالولاية.

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، كما رددوا شعارات من قبيل "إسرائيل القاتلة ارحلي من فلسطين"، و"سنقاوم ضدّ الظلم"، و"المسجد الأقصى شرفنا".

وفي ولاية أرضروم شارك جموع من المواطنين في مسيرة احتجاجية تنديداً بخطة السلام الأمريكية المزعومة. وشهدت المسيرة مشاركة رئيس بلدية أرضروم الكبرى محمد سكمان، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وردّد المتظاهرون شعارات مندّدة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وحملوا الأعلام التركية والفلسطينية.

وفي ولاية قهرمان مرعش تظاهرت جموع ضد صفقة القرن المزعومة، وردّدوا شعارات مثل "القدس إسلامية" و"سلام للقدس".

والثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن، الخطوط العريضة لصفقته المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت يشارك الفلسطينيون في معظم أماكنهم بوقفاتٍ ومظاهراتٍ احتجاجية، للتعبير عن موقفهم الرافض لتلك الصفقة، التي تتنصل لحقوقهم في العودة والأرض، حسب تعبيرهم.