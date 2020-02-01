أصيب 8 فلسطينيبن بجروح وعشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي عقب مسيرات مندّدة بصفقة القرن المزعومة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 8 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة وسط الضفة، وفي بلدة كفر قدوم ومخيم قلنديا، جنوبي القدس المحتلة"، وأوضحت أنه "نُقلَت إصابة واحدة للمستشفى، وباقي الإصابات عولجت ميدانيّاً".

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات بمناطق متفرقة ومدينة القدس رفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعروفة بصفقة القرن، الثلاثاء الماضي.

وأعلن ترمب خطته للسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي بواشنطن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

ويتمسَّك الفلسطينيون بكامل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.