أعلن محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات العراقي الأسبق السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلّفه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال علاوي في مقطع فيديو مسجَّل نشره على صفحته على فيسبوك، إن رئيس الجمهورية برهم صالح أسند إليه رئاسة الحكومة المقبلة، ودعا في كلمته المتظاهرين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم "ليكونوا سنداً لحكومته في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وتَعهَّد بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، وتأمين الحماية للاحتجاجات الشعبية، كما طالب المتظاهرين بدعم حكومته من أجل الخطوات الإصلاحية بإكمال تشريع قانون للانتخابات البرلمانية وملاحقة الفاسدين وصولاً إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأكّد أنه سيرفض أي إملاءات من الأحزاب في ما يتعلق بوزراء حكومته، وأنه سيرفض تكليفه في حال حصول ذلك.

مَنعلاويالمكلَّفتشكيلالحكومةالعراقية؟

محمد توفيق علاوي هو سياسي شيعي علماني مستقلّ، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمختلف أسمائها: القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين، 2006 و2010، قبل أن يُكلَّف بحقيبة الاتصالات في الدورتين 2006-2007 و2010-2012، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".

وكان كثير من المتظاهرين عبّروا عن رفضهم تولِّي علاوي رئاسة الحكومة على اعتبار أنه تولى مناصب رفيعة مسبقاً، وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضدّ الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وأجبرت الاحتجاجات العراقية التي اندلعت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصرّ المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستوريّاً منذ نهاية مهلة رئيس الجمهورية لتكليف مرشَّحٍ تشكيلَ الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشَّح.