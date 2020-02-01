أعلنت جمعية سورية معنية بجمع بيانات النازحين والضحايا السبت، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هجمات النظام والقوات الروسية في إدلب خلال يناير/كانون الثاني 2020، بلغ 188 قتيلاً مدنيّاً.

جاء ذلك في تقرير نشرته جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، ذكرت فيه أن من بين قتلى الشهر المنصرم 64 طفلاً، مشيرة إلى وجود قتيلين من عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فضلاً عن موظف في مجال الصحة.

وخلال الشهر الماضي استهدف النظام السوري وروسيا في إدلب، 28 مدرسة و7 مخيمات و11 مركزاً صحيّاً و9 أسواق و19 دار عبادة و5 مراكز للدفاع المدني و3 محطات مائية ومحطتي كهرباء، بالإضافة إلى 4 أفران في إدلب.

كذلك رصد تقرير الجمعية أعداد النازحين والضحايا المدنيين منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، فحسب التقرير أسفرت العمليات العسكرية في إدلب عن مقتل نحو 1800 مدني، ونزوح نحو مليون و300 ألف آخرين تجاه الحدود التركية.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.