سياسة
2 دقيقة قراءة
188 قتيلاً جراء هجمات النظام السوري وروسيا على إدلب يناير 2020
رصد تقرير منسقي الاستجابة المدنية في سوريا سقوط 188 مدنياً جراء هجمات النظام والقوات الروسية في إدلب، خلال يناير/كانون الثاني، بينهم 64 طفلاً.
188 قتيلاً جراء هجمات النظام السوري وروسيا على إدلب يناير 2020
ضحايا هجمات النظام السوري والقوات الروسية في إدلب خلال يناير/كانون الثاني الماضي بلغوا 188 مدنيّاً / AA
1 فبراير 2020

أعلنت جمعية سورية معنية بجمع بيانات النازحين والضحايا السبت، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هجمات النظام والقوات الروسية في إدلب خلال يناير/كانون الثاني 2020، بلغ 188 قتيلاً مدنيّاً.

جاء ذلك في تقرير نشرته جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، ذكرت فيه أن من بين قتلى الشهر المنصرم 64 طفلاً، مشيرة إلى وجود قتيلين من عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فضلاً عن موظف في مجال الصحة.

وخلال الشهر الماضي استهدف النظام السوري وروسيا في إدلب، 28 مدرسة و7 مخيمات و11 مركزاً صحيّاً و9 أسواق و19 دار عبادة و5 مراكز للدفاع المدني و3 محطات مائية ومحطتي كهرباء، بالإضافة إلى 4 أفران في إدلب.

كذلك رصد تقرير الجمعية أعداد النازحين والضحايا المدنيين منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، فحسب التقرير أسفرت العمليات العسكرية في إدلب عن مقتل نحو 1800 مدني، ونزوح نحو مليون و300 ألف آخرين تجاه الحدود التركية.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us