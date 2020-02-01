سياسة
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طائرات إسرائيلية تشن غارات جديدة على مواقع فلسطينية في قطاع غزة
قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أرضاً زراعية شرقي مدينة غزة، كما أغارت على موقع لحركة حماس وسط القطاع. فيما زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء "رداً على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
طائرات إسرائيلية تشن غارات جديدة على مواقع فلسطينية في قطاع غزة
القصف يأتي في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة
1 فبراير 2020

شنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة/السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت أرضاً زراعية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أغارت على موقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، إن "مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت على عدد آخر من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة ومن بينها مستودعات لتخزين وسائل قتالية ومنشأة تحت أرضية".

وزعم جيش الاحتلال أن ذلك يأتي "رداً على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وذكر البيان أن "جيش الدفاع ينظر بخطورة بالغة إلى أي اعتداء تخريبي ضد إسرائيل ويبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

وأصيب 12 فلسطينياً الجمعة، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً جنوبي قطاع غزة، رداً على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.

بدورها، ذكرت القناة 13 العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاسٍ إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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