سياسة
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الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفاً
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا بالصين بواقع 46 شخصاً أمس الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل، وفق تليفزيون الصين المركزي نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية.
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفاً
أفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة، فضلاً عن 33 حالة وفاة / DPA
1 فبراير 2020

ذكر تليفزيون الصين المركزي نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس كورونا بالصين ارتفع بواقع 46 شخصاً أمس الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة، فضلاً عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصاً حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عدداً صغيراً من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس، بسبب الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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