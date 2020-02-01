سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2020
وقفة تضامنية في إسطنبول رفضاً لصفقة القرن / AA
1 فبراير 2020

أهم الأحداث:

مدن تركية تخرج نصرة للقدس ورفضاً لصفقة القرن المزعومة، وإصابة 9 متظاهرين في مواجهات مع الأمن ببغداد.

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        مدن تركية تخرج نصرة للقدس ورفضاً لصفقة القرن المزعومة

        شهد عدد من الولايات التركية الجمعة، مظاهرات كبيرة رافضة للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميّاً باسم "صفقة القرن". ففي إسطنبول اجتمع عشرات المتظاهرين في باحة مسجد الفاتح، مردّدين هتافات مناهضة للصفقة. وشارك في المظاهرة عدد من منظمات المجتمع المدني وباحثون وكتاب، إلى جانب ممثلين عن حزبَي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الدعوة الحرة". [TRT عربي]

        وفي ولاية شانلي أورفا اجتمع عشرات المتظاهرين أمام مسجد درغاه، استجابة لدعوة نقابة "مأمور-سن" العمالية في الولاية. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وتركيا، ولافتات كُتب عليها عبارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل. [TRT عربي]

        العراق.. إصابة 9 متظاهرين في مواجهات مع الأمن ببغداد

          قال مصدر طبي عراقي الجمعة، إن 9 متظاهرين على الأقل أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن وسط بغداد خلال محاولتها فضّ اعتصامهم بالقوة. وأضاف المصدر الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة لوكالة الأناضول، أن "الفرق الطبية المنتشرة في ساحة الوثبة وسط بغداد أسعفت 9 مصابين من المحتجين جراء تعرُّضهم لقنابل غاز مسيلة للدموع، بالإضافة إلى الضرب بالهراوات". [TRT عربي]

          وأوضح المصدر أن "المحتجين أصيبوا بعد اشتباكهم مع قوات الأمن التي حاولت فضّ اعتصام ساحة الوثبة بالقوة". ومنذ مطلع الأسبوع الجاري بدأت القوات الأمنية ومسلحون مجهولون، يشتبه في أنهم عناصر فصائل مقرَّبة من إيران، استهداف ساحات المحتجين، في مسعى لفضّ الاحتجاجات بالقوة المفرطة، مما أدَّى إلى مقتل وإصابة للعشرات. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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