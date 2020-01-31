شارك آلاف الأردنيين الجمعة، بمسيرة حاشدة قرب السفارة الأمريكية في عمان ضد " صفقة القرن" المزعومة، ورغم الأمطار الغزيرة إلا أن التظاهرات شهدت مشاركة واسعة بالآلاف، التي دعت إليها الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية مختلفة.

وحسب الأناضول، ردد المشاركون هتافات منددة بالصفقة، من قبيل : "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم الأقصى لنا" و "نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات.

رسمياً، أكد العاهل الأردني الملك عبد الثاني موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة.

جاء ذلك في إطار اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، وفق ما أورده الديوان الملكي، وشدد الملك عبد الله على أن "الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقاً للشرعية الدولية".

وأكد أنه سيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة، فيما أعرب عباس عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

تركيا: موقفثابتلجانبفلسطين

في اتصال هاتفي الجمعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الرئيس التركي لعباس "إننا نقف إلى جانبكم وإخواننا في فلسطين في هذه المرحلة الحرجة".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال الرئيس أردوغان: "إننا نشارككم الرأي بأن هذه الصفقة لا يوجد بها أي شيء للشعب الفلسطيني، وأنها منحازة بالكامل لإسرائيل، وتكرس الاحتلال وهي استمرار لهذا الاستعمار الإسرائيلي".

وتابع الرئيس التركي: "سنقف إلى جانبكم في كافة المحافل الدولية، وسننسق معكم في كل الخطوات التي ستقومون بها، كما أن وزير خارجيتنا سيحضر الاجتماع الذي دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل".

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لنظيره التركي على مواقفه المشرفة والداعمة للفلسطنيين. وأكد أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، وأبلغه أنه سيذهب إلى مجلس الأمن لإلقاء كلمة هناك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا لن تقبل ولن تعترف بخطة ترمب للسلام المزعومة في الشرق الأوسط، معرباً عن حزنه من مواقف بعض الدول الإسلامية، قالاً "لا نعترف ولا نقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل".

وأشار أن خطة ترمب المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى "أن القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".

من جانبه وصف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، صفقة القرن المزعومة بـ"الظالمة"، والتي "كُشف عنها مؤخراً لإضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة"، بحسبه.

وأكد السيستاني الجمعة، وقوفه "مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة"، داعياً العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم الى مساندته في ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.