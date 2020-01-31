سياسة
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51.7 مليون سائح زاروا تركيا في 2019 والصادرات تصل إلى 171.5 مليار دولار
استضافت تركيا 51.7 مليون زائر خلال 2019 محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً بارتفاع نسبته 14.11% مقارنة بالعام 2018، محققة إيرادات بقيمة 34.5 مليون دولار، فضلاً عن ارتفاع حجم الصادرات بمعدل 2.1 % مقارنة مع العام الأسبق، مسجلة 171 مليار و531 مليون دولار.
51.7 مليون سائح زاروا تركيا في 2019 والصادرات تصل إلى 171.5 مليار دولار
تركيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في أعداد السياح لعام 2019 / AP
31 يناير 2020

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية الجمعة، أن تركيا استضافت 51.7 مليون زائر خلال 2019 محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ارتفع بنسبة 14.11% خلال 2019، مقارنة بالعام 2018، محققة إيرادات بقيمة 34.5 مليون دولار، وأضاف أن عدد الزوار الأجانب خلال العام الماضي بلغ 45 مليون و58 ألف و286 زائر أجنبي.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة الجمعة، أكدت أن إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا بلغ 51.7 مليون سائح خلال 2019.

وأشارت أن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأكثر توافداً إلى تركيا خلال 2019، حيث بلغ عددهم 7 ملايين و17 ألف و657 سائحاً، أي ما يعادل زيادة مئوية تقدر بـ 17.65%.

وتلت روسيا في المرتبة الثانية ألمانيا، حيث بلغ عدد السياح الألمان الذين اختاروا تركيا وجهة لهم 5 ملايين و27 ألف و472 سائحاً، وذلك بزيادة مئوية بلغت 11.42%.

واحتلت بلغاريا المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد السياح البلغاريين الذين قد موا إلى تركيا مليونين و713 ألف و465 سائحاً، وذلك ما يعادل زيادة مئوية تقدر بـ 13.68%.

وتصدرت إسطنبول المدن الأكثر زيارة من قبل السياح بـ14 مليون و906 ألف و663 سائح، تلتها أنطاليا بـ 14 مليون و650 ألف و481 سائح، ثم أدرنة بـ4 ملايين و348 ألف و663 سائح.

وفي سياق أخر، أكد تقرير مشترك لهيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة التركية ارتفاع حجم الصادرات التركية بنهاية العام 2019 زيادة بمعدل 2.1 % مقارنة مع العام الأسبق، مسجلة 171 مليار و531 مليون دولار.

وحسب التقرير فإن الواردات إلى تركيا تراجعت بنسبة 9.1 % مقارنة مع 2018، مسجلة 201 مليار و705 مليون دولار.

وأشار أيضاً إلى أن عجز التجارة الخارجية سجل تراجعاً بمعدل 43.5%، إذ انخفض من 55 مليار و126 مليون دولار إلى 31 مليار و174 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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