سياسة
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طائرات حربية إسرائيلية تهاجم مواقع فلسطينية جنوب غزة
قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية مواقع فلسطينية تقع جنوبي قطاع غزة، مسببةً أضراراً كبيرة طالت منازل المواطنين، وزعم الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافاً تتبع حركة حماس، بينها أنفاق تستخدم لتصنيع الأسلحة.
طائرات حربية إسرائيلية تهاجم مواقع فلسطينية جنوب غزة
تسبب القصف الإسرائيلي في أضرارٍ كبيرة في المناطق المستهدفة طالت منازل المواطنين / AA
31 يناير 2020

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات فجر الجمعة على مواقع وأراض زراعية فلسطينية تقع جنوبي قطاع غزة.

وحسب الأناضول، شنت المقاتلات نحو 10 غارات متتالية وقصفت دبابات إسرائيلية أراضي زراعية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات، لكنه تسبب بأضرارٍ كبيرة في المناطق المستهدفة طالت منازل المواطنين، وبئر مياه تتبع مصلحة مياه بلديات الساحل (شركة مياه رسمية)، في محافظة رفح.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره، إنه ضرب أهدافاً تتبع حركة حماس، بينها "بنية تحتية تحت الأرض (أنفاق) تستخدم لتصنيع الأسلحة".

وصرح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن طائرات ودبابات استهدفت عدداً من "وسائل الاستطلاع الاستخباراتية التابعة لحماس جنوب قطاع غزة"، مضيفاً أن القصف يأتي "رداً على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود".

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق قبل القصف أن 3 صواريخ أطلقت من غزة .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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