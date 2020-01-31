يواصل فيروس "كورونا" الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 213 شخصاً منهم 43 في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في الصين في بيان نشرته الجمعة، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و692 شخصاً، بينهم 1527 حالة خطيرة.

وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى 15 ألفاً و238 شخصاً، في حين شُفي من الفيروس 171 شخصاً حتى الآن، بينما ازداد عدد الخاضعين للمراقبة الصحية إلى 102 ألف و427 شخصاً.

كما ارتفع عدد المصابين في إقليم هونغ كونغ إلى 10 مصابين، وفي إقليم ماكاو ذاتي الإدارة إلى 9 أشخاص.

تركياخاليةمنأيمصابين

من جانبه، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، عن عدم رجود أيّة حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، وقال إنه جرى رصد 9810 حالات إصابة بفيروس كورونا في 23 دولة حول العالم 99% منها في الصين حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال قوجه " لم نرصد أيّة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا"، وأضاف أن الجهات المختصة تفحض الركاب القادمين من الصين بالكاميرات الحرارية، مشيراً أنه جرى حتى الآن فحص 11 ألف مسافر دون رصد أيّة حالة مشبوهة بالفيروس.

وتابع وزير الصحة التركي "حتى اليوم أُخذت عينات من 68 شخصاً مشتبه به من مختلف الولايات، ولم تُرصد أيّة حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينهم".

وأكد أن بلاده ستجلي 34 مواطناً تركياً و 7 أذريين و 7 جورجيين وألبانياً واحداً، يقيمون في ووهان الصينية عبر طائرة خاصة بعد إجراء فحوصات طبية، وذكر أنه لاتوجد سفن ركاب قادمة من الصين إلى تركيا، باستثناء سفن شحن سيتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق.

حالةالطوارئعالميةوتعليقرحلاتجوية

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مساء الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، كما أعلنت العديد من الخطوط الجوية على مستوى العالم تعليقها رحلاتها الجوية المتوجهة إلى الصين.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الجمعة أنها ستعلق الرحلات إلى بر الصين الرئيسي، والرحلات المتوجهة إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانغتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير/شباط المقبل.

واكتسب انتشار فيروس كورونا الجديد وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى، هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس، كما يُتوقع أن تنشر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقاماً جديدة عن الوفيات الجمعة.