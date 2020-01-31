سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 31 يناير/كانون الثاني 2020
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن صفقة القرن الأمريكية تُشرعن سياسات الاحتلال والقمع في فلسطين / AA
31 يناير 2020

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن "صفقة القرن" الأمريكية تُشرعِن الاحتلال والقمع في فلسطين، والمبعوث الأممي في ليبيا يُحذِّر من أن الهدنة في طرابلس ليست سوى حبر على ورق.

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    "الأمن القومي" التركي: خطة السلام المزعومة تشرعن الاحتلال والقمع

      أكّد مجلس الأمن القومي التركي، أن خطة السلام الأمريكية تهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس. [TRT عربي]

      جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي الخميس، عقب اجتماع استغرق قرابة 4 ساعات ونصفاً، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. [الأناضول]

      وشدّد البيان على أنّ الحلّ في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلّة متصلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. [TRT عربي]

      المبعوث الأممي في ليبيا: الهدنة حبر على ورق ووثّقنا 110 انتهاكات

        حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخميس، من أن الهدنة في العاصمة الليبية طرابلس ليست سوى حبر على ورق، مشيراً إلى توثيق أكثر من 110 انتهاكات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. [الأناضول]

        وقال سلامة في إفادة قدّمها سلامة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن "الهدنة المتوصَّل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية لم يتبقَّ منها سوى الاسم". [TRT عربي]

        وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي "ضرورة التزام وقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية-روسية". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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