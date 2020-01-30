وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطة السلام الأمريكية المزعومة للشرق الأوسط المعروفة إعلاميّاً بصفقة القرن، بـ"مشروع احتلال".

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال حفل توزيع جوائز الأناضول الإعلامية في نسختها الخامسة.

وشدّد الرئيس أردوغان على أن "القدس ليست للبيع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في وقاحة يقول فيها: نعطيكم شيئاً، واتركوا هذه المناطق لنا".

وحول خطة السلام الأمريكية المزعومة للشرق الأوسط أردف أردوغان: "يطلقون عليها صفقة القرن، أي صفقة هذه؟! هذا مشروع احتلال".

وأضاف: "نحن كأمة تركية نظرتنا اليوم إلى فلسطين هي نفسها نظرة السلطان عبد الحميد الثاني".

والثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمَّن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسَّمة لإسرائيل.

وحسب خطة ترمب، تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.