سياسة
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المبعوث الأممي في ليبيا: الهدنة حبر على ورق ووثّقنا 110 انتهاكات
رُصِدَت 110 انتهاكات ومقتل 18 مدنيّاً وإصابة 3 آخرين في طرابلس منذ سريان وقف إطلاق النار في ليبيا، حسب ما أشار إليه المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، فيما يحذّر من استمرار الانتهاكات بحقّ المدنيين.
المبعوث الأممي في ليبيا: الهدنة حبر على ورق ووثّقنا 110 انتهاكات
المبعوث الأممي في ليبيا: الهدنة حبر على ورق، ووثّقنا 110 انتهاكات / AFP
30 يناير 2020

حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخميس، من أن الهدنة في العاصمة الليبية طرابلس ليست سوى حبر على ورق، مشيراً إلى توثيق أكثر من 110 انتهاكات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في إفادة قدّمها سلامة عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال سلامة إن "الهدنة المتوصَّل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية لم يتبقَّ منها سوى الاسم".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي "ضرورة التزام وقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية-روسية".

وحذّر سلامة من أن "مصداقية الأمم متحدة ومجلس الأمن باتت على المحكّ في ليبيا"، وأكّد "توثيق أكثر من 110 انتهاكات منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأضاف سلامة: "وثّقنا أيضا مقتل 18 مدنيّاً وإصابة 3 آخرين في طرابلس وما حولها، وفي اليومين الماضيين فقط قُتل 4 أطفال تحت سن 12، نتيجة قصف قوات حفتر حول منطقة الهضبة بطرابلس، وأكثر من 110 خروقات ارتكبتها كل الأطراف منذ السادس من الشهر الجاري".

جدير بالذكر أن اشتباكات أبو قرين أسفرت، حسب سليم قشوط القيادي في قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليّاً، عن مقتل 6 من عناصرهم، ونحو 70 من قوات حفتر، 22 منهم حالات مؤكَّدة.

وجدّد سلامة دعوته جميع الأطراف للعمل على وقف إطلاق النار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وناشد أعضاء المجلس قائلاً: "أتمنى أن تتمكنوا في الأيام القادمة من اتخاذ موقف موحَّد، فكثير من الأمور على المحكّ، بما في ذلك مصداقيتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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