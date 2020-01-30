أكّد مجلس الأمن القومي التركي، أن خطة السلام الأمريكية تهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي الخميس، عقب اجتماع استغرق قرابة 4 ساعات ونصفاً، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدّد البيان على أنّ الحلّ في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلّة متصلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "صفقة القرن" المزعومة، التي تضمنت إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسَّمة لإسرائيل.

وفي الشأن الليبي أكّد البيان مواصلة دعم حكومة الوفاق الليبية المعترَف بها من الأمم المتحدة، لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعا المجلس جميع الدول إلى دعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وفي ما يتعلق بسوريا، أكّد البيان حرص تركيا على حماية الحدود الجنوبية للبلاد، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة.

كما أكّد البيان الحزم في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الإرهاب بمختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب.

وبخصوص التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، أعرب المجلس عن قلقه من التوتر بين البلدين، مجدّداً دعوته إلى ضبط النفس لحماية السلام والاستقرار.