أصيب 18 فلسطينياً الخميس، بجراح وحالات اختناق، خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن طواقمها تعاملت مع 18 مصاباً، بينهم 5 مصابين بالرصاص المطاطي، و12 مصاباً بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ومصاب واحد بحجر رشقه مستوطن إسرائيلي.

وأشارت الجمعية إلى أن الإصابات وقعت في المواجهات التي اندلعت على مدخل مدينتي البيرة ورام الله (وسط)، ومحافظة الخليل (جنوب).

واندلعت الخميس، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن المزعومة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي. واستُخدِم الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين.

أمنستي: انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) "صفقة القرن" الأمريكية، مؤكدةً أنها تضم مقترحات سيئة تنتهك القانون الدولي، وتسعى إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

وحثّت المنظمة في بيان أصدرته ردّاً على الخطة الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، المجتمع الدولي على "رفض التدابير التي تنتهك بنود القانون الدولي المنصوص عليها".

وأدانت المنظمة، ما تضمنته الخطة في ما يتعلق بضم إسرائيل منطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في البيان: "بينما أكّدت إدارة ترمب مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".

وأضاف أنه "خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية.. والصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".

ولفت البيان إلى أن المقترح "يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي لـ"رفض مقترحات ضم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي".

وتابع البيان بأن "مثل هذه المقترحات لن تغيّر الالتزامات القانونية لإسرائيل كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية".

وأشار البيان إلى أن الصفقة الأمريكية تسعى إلى "تقويض العدالة الدولية عقب إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

والثلاثاء، أعلن ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الأخرى، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل.

ووفقاً لخطة ترمب، تحتفظ إسرائيل بغور الأردن وكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.