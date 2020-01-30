سياسة
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أنقرة: سنواصل أنشطتنا شرق المتوسط حتى ضمان حقوق القبارصة الأتراك
أعلن الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي أن شركة النفط التركية (TPAO) ستواصل أنشطتها في المناطق المرخصة في شرق المتوسط حتى ضمان حقوق القبارصة الأتراك، ردّاً على تصريحات مشتركة من إيطاليا وإدارة جنوب قبرص اليونانية حول أنشطة تركيا شرق المتوسط.
أنقرة: سنواصل أنشطتنا شرق المتوسط حتى ضمان حقوق القبارصة الأتراك
أنقرة: سنواصل أنشطتنا شرق المتوسط حتى ضمان حقوق القبارصة الأتراك / AA
30 يناير 2020

أكّدت وزارة الخارجية التركية، أن شركة النفط التركية (TPAO) ستواصل أنشطتها في المناطق المرخصة لها في شرق المتوسط، إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الخميس، في بيان ردّ فيه على تصريحات مشتركة صدرت من إيطاليا وإدارة جنوب قبرص اليونانية حول فاعليات تركيا بشرق المتوسط.

وأوضح أقصوي أن التصريح المشترك الذي صدر عن وزيرَي خارجية إيطاليا وإدارة قبرص الرومية، مؤسف جدّاً.

وأضاف أن القبارصة الأتراك شركاء فعليون في جزيرة قبرص، ولهم حقّ في موارد النفط والغاز الطبيعي الموجودة فيها.

وذكر أن جمهورية شمال قبرص التركية منحت شركة النفط التركية عام 2011، رخصة للبحث والتنقيب عن الطاقة.

وأكد أن الفاعليات التي تنفّذها الشركة بموجب التراخيص التي حصلت عليها من جمهورية شمال قبرص التركية، ستستمر إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك.

وأشار إلى أن ضمان حقوق القبارصة الأتراك يتمثّل في تعاون شطرَي الجزيرة للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة.

ودعا متحدث الخارجية التركية، إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، إلى التخلِّي عن المواقف التي تهمّش القبارصة الأتراك في الجزيرة.

كما رفض أقصوي الانتقادات الموجهة إلى اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، مبيناً أن التزام أوروبا الصمت حيال اتفاق مماثل أُبرم عام 2003 بين مصر وإدارة قبرص الرومية، دليل على تناقض مواقف الأوروبيين.

وتعارض إدارة جنوب قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكّدَت أنقرة في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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