سياسة
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جاوش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم
الخارجية التركية: "هذه العقلية العنصرية، أفضل مَن يدرك كيف أننا كسرنا الأيادي التي طالت عَلَمَنا، وقذفنا بها في البحر. على أولاد أوروبا المدللين والعنصريين أن يلزموا حدودهم."
جاوش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم
وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو  / AA
30 يناير 2020

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو ما قام به نائب يوناني في البرلمان الأوروبي قام بتمزيق العَلَم التركي، قائلاً "على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين أن يلزموا حدودهم".

جاء ذلك في تغريدة نشرها جاوش أوغلو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف "هذه العقلية العنصرية، أفضل مَن يدرك كيف أننا كسرنا الأيادي التي طالت عَلَمَنا، وقذفنا بها في البحر. على أولاد أوروبا المدللين والعنصريين أن يلزموا حدودهم."

ودعا الوزير التركي، البلدان الأوروبية إلى التصدي للعنصرية ومعاداة الإسلام.

وأردف: "سيظل عَلَمُنا مرفرفاً بشرف في كل مكان. وعلى البرلمان الأوروبي أن يفعل ما يلزم إزاء هذه المهزلة".

وكان النائب اليوناني لدى البرلمان الأوروبي، لونيس لاغوس، قد مزّق العَلَم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ببحر إيجه.

وزعم البرلماني اليوناني أن المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليين، متهماً في الوقت ذاته تركيا بفعل كل ما بدا لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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