بحث رئيس الأركان التركي يشار غولار، مع نظيره الروسي فاليراي غيراسيموف، التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الخميس، أوضحت فيه أن غولار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي.

وأضاف أن غولار وغيراسيموف تباحثا حول التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وحلفائه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ سبتمبر/أيلول 2018.