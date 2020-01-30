أصدرت النيابة العامة في العاصمة اليابانية طوكيو، مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي "رينو - نيسان"، كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان إلى لبنان.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن النيابة العامة قولها، إن غصن انتهك قرار إخلاء السبيل المشروط بمغادرته البلاد إلى لبنان.

وشملت مذكرة الاعتقال، 3 أشخاص آخرين ساعدوا غصن على الفرار من اليابان، بينهم عسكري أمريكي سابق يدعى ميشيل تايلور.

وجرى توقيف غصن في طوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة في انتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وكان القضاء التركي قد حكم بسجن 5 أشخاص في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجهاً إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان ووصوله إلى بيروت.