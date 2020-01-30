اتهمت وزارة الخارجية التركية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمحاولة مجدداً لخلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد تركيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على تصريحات ماكرون ضد تركيا في وقت سابق الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني.

وقال أقصوي إن ماكرون حاول خلال المؤتمر "خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا".

وأضاف "استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا، هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها".

وأكد "إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر".

واعتبر أقصوي أن فرنسا هي المسؤول الرئيسي عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011.

وتابع: "لم يعد سراً تقديم فرنسا دعماً غير مشروط لقوات حفتر كي تكون صاحبة الكلمة على موارد ليبيا الطبيعية ".

وأضاف أن الماضي المظلم لفرنسا في إفريقيا معلوم للجميع، وأن المذابح التي وقعت في الجزائر لا تزال في الأذهان.

وأشار أنه يتوقع من فرنسا لعب دور إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس الأربعاء، مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وليبيا، وادعى أن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين.