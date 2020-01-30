سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا رداً على ماكرون: فرنسا المسؤول الرئيسي عن المشاكل التي تعيشها ليبيا
قالت وزارة الخارجية التركية إن فرنسا إذا كانت تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر، متهمة الرئيس ماكرون بخلق أجندة غير صحيحة عن تركيا.
تركيا رداً على ماكرون: فرنسا المسؤول الرئيسي عن المشاكل التي تعيشها ليبيا
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي / AA
30 يناير 2020

اتهمت وزارة الخارجية التركية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمحاولة مجدداً لخلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد تركيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على تصريحات ماكرون ضد تركيا في وقت سابق الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني.

وقال أقصوي إن ماكرون حاول خلال المؤتمر "خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا".

وأضاف "استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا، هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها".

وأكد "إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر".

واعتبر أقصوي أن فرنسا هي المسؤول الرئيسي عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011.

وتابع: "لم يعد سراً تقديم فرنسا دعماً غير مشروط لقوات حفتر كي تكون صاحبة الكلمة على موارد ليبيا الطبيعية ".

وأضاف أن الماضي المظلم لفرنسا في إفريقيا معلوم للجميع، وأن المذابح التي وقعت في الجزائر لا تزال في الأذهان.

وأشار أنه يتوقع من فرنسا لعب دور إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس الأربعاء، مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وليبيا، وادعى أن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us