أعلنت السلطات الصينية، صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا الجديد" إلى 170 حالة، فيما وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 7711 حالة، 1370 منهم حالتهم خطيرة، حسب بيان للجنة الحكومية للصحة في الصين.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه بإصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفاً و167 حالة، وأن عدد من وُضعِوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفاً و947 شخصاً، فيما تَماثَل 124 شخصاً للشفاء".

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 38 حالة في الصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، إذ كانت آخر إحصائية أعلن عنها صباح الأربعاء، تشير إلى وفاة 132 حالة، كما ارتفع عدد مَن تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 1737 حالة جديدة خلال الفترة ذاتها.

وظهر فيروس كورونا الجديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين في حالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

وينتمي الفيروس الجديد "2019 - إن كو في" مثل فيروس سارس إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، ولديهما 80٪ من أوجه التشابه على الصعيد الوراثي، ومع ذلك، فإن فيروس كورونا الجديد يُعتبر أقل "قوة" ولكن أكثر قدرة على الانتشار.

وبحسب آخر إحصائية لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فقد تم تسجيل 14 إصابة في تايلاند، و8 إصابات في تايوان، و7 حالات في سنغافورة وماليزيا واليابان، و5 حالات في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، و4 إصابات في كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، و3 حالات في كندا، وإصابتان في فيتنام، بينما سُجلت إصابة واحدة في كلٍّ من النيبال وكمبوديا والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا.