سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 30 يناير/كانون الثاني 2020
أردوغان: 250 ألف شخص نزحوا نحو الحدود التركية / AA Archive
30 يناير 2020

أهمّ الأحداث:

أردوغان يحذّر من موجات نزوح كبيرة في حال استمرار مجازر النظام السوري، وأحزاب البرلمان التركي تستنكر خطة السلام الأمريكية المزعومة.

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      أردوغان يحذّر من موجات نزوح كبيرة

      حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تزايد أعداد النازحين نحو الحدود التركية، مع استمرار المجازر التي ترتكبها قوات النظام في محافظة إدلب السورية. [TRTعربي]

      وأشار أردوغان في مقابلة أجرتها معه مجلة "ستاف" البوسنية ونُشرت الأربعاء، إلى أن 250 ألف شخص نزحوا نحو الحدود التركية، منذ اشتداد الاشتباكات في إدلب خلال الأيام الأخيرة. [TRTعربي]

      وأكّد أردوغان أن تركيا لم تعد قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة بمفردها، على الرغم من أنها تعاملت مع مسألة اللاجئين انطلاقاً من مبدأ الإنسانية، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي. [الأناضول]

      وتابع: "تركيا هي أكثر دول العالم استضافةً للاجئين حالياً، وللأسف لم تتمكن الدول الأوروبية من اجتياز امتحان مسألة اللاجئين السوريين بشكل جيد، على الرغم من إمكاناتها الضخمة، كما أن تلك الدول لم تفِ بتعهداتها، وأحاطت حدودها بأسلاك شائكة بدلاً من احتضان هؤلاء المظلومين". [الأناضول]

      أحزاب البرلمان التركي تستنكر خطة السلام الأمريكية المزعومة

        أدانت الأحزاب الممثلة بالبرلمان التركي، في بيان مشترك، خطة السلام الأمريكية المزعومة بالشرق الأوسط، والتي تعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن". [TRTعربي]

        وقرأ وكيل رئيس البرلمان التركي، مدحت سنجار، البيان المشترك الذي وقعت عليه الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي والحركة القومية، وإيي. [TRTعربي]

        وأشار البيان المشترك إلى أن خطة السلام المزعومة التي أعدتها الإدارة الأمريكية، انتهجت نهجاً أحادياً، يستبعد الجانب الفلسطيني، الذي هو أحد طرفي القصية. [TRTعربي]

        وشدد على أن الخطة تتعارض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية. [TRTعربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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