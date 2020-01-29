بإسناد جوي روسي، دخلت قوات النظام الروسي مدينة معرة النعمان، الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب، وسيطرت عليها بشكل كامل بفضل الدعم الروسي الذي يتجاهل تفاهمات أستانا واتفاقية سوتشي.

وحوّلَت قوات النظام السوري وروسيا المدينة التي تعد أكبر مناطق إدلب، بعد السيطرة عليها إلى مدينة أشباح، إذ تسبب القصف في إلحاق أضرار كبيرة بالأبنية السكنية والأماكن التاريخية والأثرية التي تشتهر بها منذ العهد العثماني، ما دفع نحو 300 ألف مدني إلى مغادرتها اضطراراً، منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتعد معرة النعمان هدفاً استراتيجياً لقوات النظام وروسيا بسبب مرور طريق M5 الدولي، الذي يربط حلب وإدلب بمحافظات حماة وحمص ودمشق، من منتصفها، بالإضافة إلى أنها معقل للمعارضة السورية وتخضع لسيطرتها منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.

خرق روسيا للتفاهمات

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاك روسيا لمسار أستانا قائلاً "لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدداً والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وأضاف "في حال التزمت روسيا باتفاقي سوتشي وأستانا، فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما، لكن روسيا لم تلتزم إلى الآن بالاتفاقيتين".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده أبلغت روسيا أن صبرها نفد حيال استمرار القصف على إدلب، منوهاً إلى أنه "إذا لم يتوقف ستقوم أنقرة بما يتوجب عليها القيام به".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيّ، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17سبتمبر/أيلول 2018.

من جانبها أبدت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، استياءها من "هجمات النظام السوري على إدلب التي تتسبب في قتل المدنيين الأبرياء مخلِّفة مأساة إنسانية".

وقالت الوزارة إن "أية محاولة لتهديد أمن نقاط المراقبة التركية التي تدخل ضمن نطاق اتفاقيات أستانا وسوتشي، سيتم الرد عليها بقوة ودون تردد في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

وأضافت أن النظام السوري يستمر في قتل المدنيين الأبرياء في إدلب عبر الهجمات البرية والجوية رغم إعلان وقف إطلاق النار في تاريخ 12 يناير/كانون الثاني الحالي.

استمرار المعارك

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة إدلب حركة نزوح كبيرة، حيث أفاد أحمد سعيد مراسل TRT عربي أن "سكان مدينة معرة النعمان نزحوا قبل أسابيع نتيجة اشتداد عمليات القصف الجوي والمدفعي، وتتحدث الأرقام عن نزوح أكثر من40 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأكثر من400 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي، وأكثر من600 ألف نزحوا منذ أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي من من ريف معرة النعمان وبلدات الزاوية ".

وأشار المراسل إلى أن دخول قوات النظام السوري إلى معرة النعمان يعتبر نتيجة طبيعية لمسار العمليات العسكرية منذ أشهر في ريف إدلب الجنوبي نتيجة عمليات قصف جوي ومدفعي شارك فيها سلاح الجو الروسي إلى جانب سلاح الجو التابع للنظام، وهذا ما ساعد النظام على التقدم للمدينة.

وأضاف "بعد نجاح النظام بارتكاب العديد من المجازر قبل الدخول لمدينة معرة النعمان وتهجير جميع سكان المدينة، دخلت القوات إلى مدينة خالية، باستثناء عشرات المقاتلين الذين حوصروا".

ونوه المراسل إلى وجود فارق هائل في ميزان القوى بين الطرفين، مشيراً إلى أنه وبعد أن دخلت قوات النظام بدأت بعمليات تمشيط المنطقة، ولم تتوقف عمليات القصف الجوي والمدفعي حتى الآن.

وما زالت روسيا تنتهك الاتفاقيات الموقعة بدعمها لهجمات النظام السوري، على الرغم من تشديد وزارة الخارجية الروسية، سابقاً على ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية، الهادفة إلى "مكافحة الإرهابيين وضمان سلامة المدنيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، في العاصمة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها ستواصل التعاون مع تركيا في إطار اتفاق "سوتشي"، الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول 2018، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بعد القصف العنيف على مدينة معرة النعمان السورية.